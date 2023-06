Harry e Meghan non hanno "nient'altro da dire": stop alle interviste e ai documentari sulla famiglia

Harry e Meghan potrebbero non avere più intenzione di fare interviste o creare contenuti riguardanti la Famiglia Reale. Secondo fonti vicine alla coppia, i due non realizzeranno più podcast su Spotify o documentari su Netflix, né pubblicheranno memorie o parteciperanno a interviste. Recentemente, il podcast di Meghan intitolato "Archetypes" è stato abbandonato da Spotify in seguito a un accordo reciproco, poiché non è stato in grado di produrre contenuti sufficienti per giustificare il pagamento pattuito di 15 milioni di sterline. Si dice che la coppia abbia in programma diverse serie divertenti, compresi programmi per "sentirsi bene". Inoltre, si vocifera che Meghan stia progettando un accordo con Dior per il suo "rebranding" e si stia impegnando in altri progetti. Foto: Kikapress Music: Korben