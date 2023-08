Harry, la grave gaffe sul sito web reale: come è stato chiamato pubblicamente. Ecco l'errore

Il sito web ufficiale della famiglia reale britannica ha recentemente destato l'attenzione a causa di un imbarazzante errore che coinvolgeva nientemeno che il principe Harry. Questa gaffe, a quanto pare, ha persistito online per un considerevole periodo di tempo, specialmente in seguito alla tumultuosa vicenda della "Megxit". Solo nel corso dello scorso fine settimana, i responsabili della gestione del sito sono finalmente intervenuti, procedendo alla correzione del profilo del secondogenito di Re Carlo e di Lady Diana. Tuttavia, ciò che sta suscitando più dibattiti e riflessioni è il fatto che il vero focus sembra essere sul "buco" rappresentato dall'errore iniziale, piuttosto che sull'azione correttiva successiva. Andiamo a scoprire insieme cos’è successo. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MkDB