I campioni di Calcio storico fiorentino: «Elon e Mark, venite a sfidarvi in piazza Santa Croce»

EMBED

(Agenzia Vista) Firenze, 16 agosto 2023 Arriva, con ironia, dal Calcio Storico Fiorentino l'ultima proposta di location dove tenere la sfida degli imprenditori globali Elon Musk (Tesla e Twitter-X) e Mark Zuckerberg, fondatore di Meta, i quali da giorni hanno annunciato un 'combattimentò senza specificare modalità e luogo, che comunque dovrà essere in Italia. In un video diffuso due calcianti di punta, Riccardo Lo Bue, dei Rossi di Santa Maria Novella, e Pietro Cappelli, degli Azzurri di Santa Croce, si offrono come allenatori ai due magnati. E' una loro iniziativa personale lanciata sui social. Sorridendo, si dicono pure disposti a 'prestarè il sabbione di piazza Santa Croce, che è il campo di gioco di rena allestito ogni giugno per le partite tra i quartieri di Firenze impegnati in questa rude disciplina da torneo rinascimentale. Nel video i due calcianti sono seduti accanto davanti al ring di una palestra di allenamento. "Anche noi siamo milionari a modo nostro - comincia Lo Bue - Abbiamo una tradizione dal valore inestimabile e prendiamo milioni... di botte per tenerla alta". "Se volete avvicinarvi alla storia con uno scontro fisico - aggiunge Pietro Cappelli - è solo qui che potete venire, in piazza Santa Croce dove il sabbione del calcio storico fiorentino è 'unica arena possibile. Caro Elon, ti preparo io all'incontro". E Riccardo Lo Bue: "Caro Mark, a te ci penso io e se fate i bravi vi si presta anche la piazza per amore di Firenze e della tradizione". Calcio storico fiorentino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it