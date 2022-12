Nel "Good Riddance Day" ci si sbarazza dei guai dell'anno vecchio

New York, 29 dic. (askanews) - I newyorchesi si sono sbarazzati del 2022 e dei suoi non pochi problemi e preoccupazioni nel "Good Riddance Day", la cerimonia-spettacolo che si tiene ogni anno a Times Square come versione moderna delle antiche tradizioni di buon augurio del Capodanno.