I pro e i contro dei rinofiller con chirurgia mini invasiva

Il professor Francesco D’Andrea, direttore del dipartimento di chirurgia plastica e medicina estetica della Federico II sottolinea in questa sua dichiarazione la differenza tra interventi mini invasivi di risoluzione temporanea, come il rinofiller, rispetto agli interventi risolutivi della rinoplastica. Il Professore D’Andrea specifica anche che l’aumento degli interventi mini invasivi, soprattutto per il viso è dovuto anche all’effetto delle mascherine.