I supereroi Marvel sbarcano a Disneyland Paris: apre la nuova area tematica Avengers Campus

Novità a Disneyland Paris, che ha presentato ufficialmente il ‘Marvel Avengers Campus’ con un’inaugurazione in grande stile. Aperti al pubblico a partire dal 20 luglio, i nuovi spazi hanno già accolto tutti i supereroi più amati, veri e propri padroni di casa. Iron Man, Spider-Man, Captain Marvel e Captain America, infatti, hanno fatto gli onori in occasione del grande evento che ha visto, tra gli ospiti, anche Brie Larson, protagonista di Captain Marvel. Video credit Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: -- ‘Sweet Home’, in arrivo il webcomic coreano che ha ispirato la serie Netflix