Il giorno esatto in cui le bollette energetiche cominceranno a salire in Italia

Dopo due trimestri in cui non sono stati registrati aumenti, ARERA ha comunicato le tariffe in vigore per il quarto trimestre del 2022, ovvero per il periodo che va da ottobre a dicembre 2022. Stando ai dati, solo l'elettricità è aumentata del 59% e l'impatto della bolletta salata ricadrà sulle tasche delle famiglie italiane. Quando, esattamente, comincerà a salire in bolletta il prezzo da pagare per luce e gas? La notizia, stando anche alle condizioni meteorologiche, non è confortante, perché gli aumenti coincideranno con l'arrivo del grande freddo invernale. Il freddo arriverà quasi d'improvviso, tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre. Per queste date infatti si attende un brusco calo delle temperature, soprattutto al Nord e nelle regioni affacciate sull'Adriatico. Nei primi giorni di novembre si attendono addirittura anche le prime nevicate sulle Alpi. Insomma, freddo e rincari, quest'anno, andranno a braccetto. Foto: 123rf, Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com