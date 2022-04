Il grattacielo più sottile del mondo si trova a New York: qui un appartamento costa più di 7 milioni

Lo Steinway Tower è il grattacielo più sottile al mondo ed è stato realizzato dallo studio SHoP Architects di New York. Costruito a due isolati da Central Park vede il rapporto tra altezza e larghezza a 24:1. Suddiviso in 84 piani, ci sono 60 appartamenti e un super attico su tre livelli da quasi 1000 metri quadri. Un edificio di lusso i cui appartamenti costano più di 7 milioni di dollari. Crediti foto@Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

