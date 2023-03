Il Pantheon a pagamento per i turisti, ecco quali attrazioni resteranno gratuite

Presto il Pantheon sarà a pagamento, il costo del biglietto è di circa 5 euro ma qualcuno sarà esonerato da tale modifica. Tale decisione è stata presa nella sede del Ministero della Cultura ed è stata firmata la nuova convezione sul Regolamento d'uso della basilica di Santa Maria ad Martyres: i romani potranno accedervi gratuitamente ed anche le funzioni religiose avranno la priorità. Infatti, chiunque avesse voglia di visitare uno dei luoghi più suggestivi della Capitale, potrà farlo solo al di fuori degli orari riservati alle funzioni liturgiche e alle attività pastorali, così da salvaguardare l’esercizio del culto all’interno. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM