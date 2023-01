Il principe Harry si sente abbandonato ma non tutto è perduto: i rapporti potrebbero ricucirsi

Le dichiarazioni del principe Harry, tra il suo libro di memorie Spare e l'intervista fiume rilasciata a ITV, stanno facendo il giro del mondo, ma non solo. Le sue parole hanno gettato anche un'ombra sulla sua eventuale partecipazione all'incoronazione ufficiale del padre, Re Carlo III, che avverrà il prossimo 6 maggio 2023. Secondo l'esperto di relazioni Valon Asani, Harry si sentirebbe abbandonato dalla sua stessa famiglia, e per questo l'incoronazione di Carlo potrebbe rappresentare il "ramoscello d'ulivo" per una riconciliazione. "Harry probabilmente prova sentimenti di abbandono da parte della sua famiglia e sta cercando qualche forma di compassione e comunicazione [...] L'incoronazione può essere lo sfondo perfetto per la riconciliazione" ha spiegato Asani. Tuttavia, Harry ha evitato di confermare la sua partecipazione, durante l'intervista rilasciata a ITV: "Ci sono molte cose che possono succedere tra oggi e allora". Photo: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

