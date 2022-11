«Improvvisamente Natale» di Francesco Patierno: il cenone della vigilia

Dal 1 Dicembre arriva su Prime Video "Improvvisamente Natale", divertente commedia diretta da Francesco Patierno. Prodotto da Guglielmo Marchetti per Notorious Pictures, il film pone al centro della storia un nonno che rischia di dove vendere il suo amato hotel e che fa di tutto per preservare da questa triste notizia la sua adorata nipotina; una coppia in crisi che chiede l'aiuto del nonno per dare la notizia della separazione alla figlia e un prete che non accetta il fallimento del matrimonio che proprio lui ha celebrato. Tutti insieme si ritroveranno a festeggiare il Natale a Ferragosto e a risolvere, forse, tutti i problemi. Nella clip in esclusiva che vi mostriamo, il Mago Forest cerca di essere un cameriere impeccabile durante il cenone della vigilia anticipato; ma nonostante i suoi sforzi, i commensali non perderanno occasione per mettere in tavola tutte le proprie frustrazioni. Crediti foto e video per gentile concessione di Notorius Pictures

