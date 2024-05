In cucina con il Mattino: il risotto agrumato ai gamberoni di Mazara e polvere d'oro

Per tutti gli appassionati di cucina e gli amanti dell'eccellenza a tavola, anche quest'anno, ritornano i consigli di Un caffè con il CSF. Tommaso Marrone è nella splendida cornice di Terrazza Ramè al Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli con un ospite molto speciale: Fabrizio Basso, il Ceo di Olio Basso, uno dei marchi storici e più rinomati della produzione olearia nella nostra regione.

Insieme ci parleranno del successo internazionale di questo storico marchio, raccontandoci la passione e la dedizione che si celano dietro ogni goccia di questo prezioso elisir. Ma non è finita qui, perché lo Chef Giancarlo Lo Giudice, ci spiegherà come preparare un piatto davvero straordinario: il risotto agrumato ai gamberoni di Mazara e polvere d'oro.

Immaginatevi il profumo degli agrumi che si mescola all'intenso sapore dei gamberoni freschi, il tutto arricchito da una delicata polvere d'oro che renderà il vostro piatto ancora più prezioso. E tutto questo grazie ai consigli e alle tecniche di uno chef di grande talento come Giancarlo Lo Giudice.

Preparatevi ad immergervi in un mondo di sapori, emozioni e sorprese culinarie. Questo video vi farà venire l'acquolina in bocca e vi lascerà con la voglia di mettere subito le mani in pasta, o meglio, nel risotto!

Si ringrazia per la disponibilità e l'ospitalità il Gold Tower Lifestyle Hotel di Napoli, per la preziosa collaborazione la Free Style Agency e le modelle Martina Caruso ed Egle Fruttauro.

Video NeaPhoto, Renato Esposito