(Agenzia Vista) Napoli, 19 giugno 2022 Il concerto di Gigi D'Alessio a Piazza del Plebiscito a Napoli ha avuto un grande successo tra i partenopei. Molte persone si sono ritrovate a Piazza Trieste e Trento per ascoltare l'artista appena fuori dalla piazza. Ecco alcuni fan in piedi sui motorini e sulla fontana del Carciofo per riuscire a vedere il cantante. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it