In quest'isola sono vietate le auto: si circola solo a cavallo e in carrozza

Nel Michigan esiste un luogo rimasto per molti versi al 1800 quando si vagava per la città in carrozza o a cavallo: parliamo dell’Isola di Mackinac la cui principale attrazione è proprio che le auto sono vietate. Una norma, questa, molto originale che richiama quasi 1milione di visitatori l’anno alla ricerca di relax e silenzio (Foto: Shutterstock – Music: “Funday” from Bensound.com)

