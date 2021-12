In questa città a Natale si regalano solo libri: la tradizione ideale per tutti i booklovers

Booklovers di tutto il mondo, l'Islanda è il posto che fa per voi: qui c'è la Jólabókaflód la tradizione secondo la quale a Natale si regalano solo libri. Si tratta di una tradizione nata nel 1944 durante la seconda Guerra Mondiale; il 24 vengono scambiati i doni e si comincia subito a leggere i libri ricevuti, sorseggiando cioccolata calda o la tradizionale birra analcolica di Natale. Crediti foto: kikapress, shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Questa è la migliore città al mondo per vivere rilassati, ecco dove si trova