Inagurazione anno accademico Univesita' Suor Orsola Benincasa

Napoli 20-01-2023 Aula magna Università Suor Orsola Benincasa, Inaugurazione dell'anno accademico del Suor Orsola: una cerimonia che inaugura il nuovo corso di laurea in Digital Humanities per le materie letterarie e i beni culturali, alla presenza tra gli altri del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Pina Castiello, del neo presidente della Crui Salvatore Cuzzocrea e di numerosi rettori, del presidente dell'Anvur, Antonio Felice Uricchio, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, del generale Giuseppenicola Tota, comandante delle Forze Operative Sud dell'Esercito, del presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo. Anche in diretta streaming dell'università, nella foto il Ministro Bernini (Newfotosud Alessandro Garofalo)