Incendi, notte di fuoco in Sicilia e Calabria: le fiamme minacciano le case nel Palermitano

(LaPresse) Vigili del fuoco impegnati per tutta la notte in Sicilia e Calabria, le due regioni dove permangono le situazioni più critiche sul fronte incendi. Oltre 300 gli interventi svolti nelle ultime dodici ore, dall’alba sette Canadair in volo nelle province di Palermo, Messina, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. Nelle immagini le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che da giorni stanno interessando Petralia Soprana, in provincia di Palermo, dove il fuoco minaccia le abitazioni.