Incendio al nono piano di un edificio ad Avellino, le immagini

(Agenzia Vista) Avellino, 05 ottobre 2022 I Vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti ieri sera in centro città per un incendio che si è sviluppato in un’abitazione sita al nono piano di un edificio. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it