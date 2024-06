Intervista con Danilo Cimino, alfabetizzazione digitale

L’Italia è al quart’ultimo posto per alfabetizzazione digitale di base in Europa e si colloca in una posizione di arretratezza rispetto agli obiettivi 2030. I dati, che riportano un vero e proprio divario tra i cittadini causato da fattori come età e localizzazione anagrafica, raccontano un Paese in cui le competenze digitali sono ancora prerogativa di persone con titoli di studio elevati. E nell'era digitale in cui viviamo, l'accesso all'informazione e la competenza informatica sono diventati elementi fondamentali per la partecipazione piena e attiva nella società.

Intervista di Clara Lacorte