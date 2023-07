Inter in lutto, è morto Luisito Suarez

(LaPresse) Mondo del calcio in lutto per la morte di Luisito Suarez. Aveva 88 anni. Da giocatori era stato uno dei pilastri della Grande Inter di Helenio Herrera. Nato a La Coruna nel 1935 il regista spagnolo si impone già molto giovane prima nel Deportivo e poi nel Barcellona. In maglia blaugrana vince due campionati, due coppe di Spagna e due coppe delle Fiere. Nel 1960 riceve il Pallone d'Oro. Sbarca a Milano l'anno successivo. In nerazzurro vince quasi tutto tra cui due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Con la maglia della nazionale spagnola colleziona 32 presenze e conquista l'edizione casalinga degli Europei. Prova senza grandi risultati anche la carriera di allenatore.