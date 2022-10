Iran, studentesse dell'Università di Isfahan fuggono dagli spari della polizia

(LaPresse) - Non si fermano l’ondata di proteste e la repressione del governo in Iran dopo la morte di Mahsa Amini. All'Università di Isfahan studenti e studetesse che si oppongono al velo obbligatorio, chiedendo la fine del regime degli ayatollah, scappano mentre le forze di sicurezze del regime aprono il fuoco contro di loro. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE