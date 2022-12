Suicida a Lione per attirare l'attenzione sull'Iran

E pubblica video postumo sui social network

Milano, 27 dic. (askanews) - "Quando guarderete questo video, sarò morto": un uomo iraniano si è suicidato gettandosi nel Rodano a Lione per attirare, come ha affermato in questo video postumo, l'attenzione sulla situazione nel suo Paese scosso dalle manifestazioni. L'iraniano, 38 anni, è stato trovato annegato nel fiume e niente hanno potuto fare i vigili del fuoco intervenuti, che lo hanno riportato a riva.

"La polizia sta attaccando le persone, abbiamo perso molti figli e figlie, dobbiamo fare qualcosa", ha affermato l'uomo con voce calma in questo video pubblicato su diversi social network prima del suo gesto estremo.

"Ho deciso di suicidarmi nel fiume Rodano, è una sfida dimostrare che noi, popolo iraniano, siamo molto stanchi di questa situazione", ha annunciato. "Quando guarderete questo video, sarò morto", ha proseguito, prima di chiedere sostegno al popolo iraniano nella sua lotta contro "la polizia e il governo, estremamente violenti".

Molte persone hanno reso omaggio all'uomo lungo le riva del Rodano.

L'Iran sta vivendo da due mesi un'ondata di proteste senza precedenti, dalla rivoluzione islamica del 1979. È nata dalle rivendicazioni dei diritti delle donne dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata per aver indossato scorrettamente il velo islamico, che si sono trasformate in dura opposizione.