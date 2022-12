Ischia, sindaco Lacco Ameno: «Mio non è popolo di delinquenti»

(LaPresse) - "Il silenzio e il rispetto lo pretendiamo il mio popolo non è un popolo di delinquenti. Se ci sono responsabilità verranno fuori, io non legherei questa tragedia" al fenomeno dell'abusivismo. Ognuno che ha una carica pubblica si assumerà le proprie responsabilità ma si è staccata una parte del monte Epomeo con un fronte frana enorme a una velocità pazzesca. Quando arriva una frana del genere non ti chiede se l'immobile è realizzato legittimamente o assoggettato a condono. Sono le montagne che buttano giù le case non viceversa. L'uomo non può scongiurare le frane può mettere in sicurezza le opere". Lo ha detto Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, dove mercoledì mattina sono stati celebrati i funerali di Eleonora Sirabella e del fidanzato Salvatore Impagliazzo, vittime della frana del 26 novembre.