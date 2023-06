Isola dei famosi, botta e risposta sui social tra Luxuria e l'ex naufrago: «Deluso da te». Ma c'è un malinteso

Durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Marco Mazzoli ha fatto un commento spiacevole su Gian Maria, definendolo una donna proveniente dall'Ultima Spiaggia. Gian Maria ha reagito indignato su Twitter, chiedendo di essere chiamato con il pronome corretto. Successivamente, ha inviato un messaggio privato a Vladimir Luxuria, esprimendo la sua delusione per la mancanza di difesa da parte sua. La situazione si è trasformata in un botta e risposta tra i due, condiviso anche sui social. Gian Maria ha evidenziato come l'offesa per il proprio genere o orientamento sessuale possa essere dolorosa e umiliante, soprattutto quando viene trasmessa in televisione Vladimir Luxuria ha risposto immediatamente, condividendo la sua interpretazione della battuta Mazzoli. Ha spiegato che il commento sembrava legato all'indovinello dei naufraghi su chi potesse essere ritornato sull'isola, e non un'offesa per l'orientamento sessuale di Gian Maria. Photo: Ufficio stampa Mediaset Music: Korben