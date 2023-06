Isola dei Famosi, la battuta di Marco Mazzoli sull'edizione passata fa infuriare i fan di Vaporidis

L'edizione 2023 dell'Isola dei Famosi si è conclusa con la vittoria dello speaker Marco Mazzoli e sui social non sono mancate alcune polemiche per le sue battute. Marco Mazzoli, infatti, durante la sfida finale con Luca Vetrone per la vittoria, ha detto che si è presentata la stessa situazione dell'edizione passata, ovvero un concorrente brutto contro uno bello. "Già lo schifavo, ma dopo l'offesa a Nicolas Vaporidis è guerra aperta tra me e Mazzoli. Ho un nuovo nemico giurato!", "Ha detto che si è ripresentata la situazione bono vs cesso come l'anno scorso e ha dato del cesso a Nicolas" hanno twittato alcun utenti infastiditi dalla battuta.. Il riferimento è stato piuttosto chiaro, visto che lo scorso anno nelle fasi finale del programma erano rimasti in gioco Nicolas Vaporidis contro il modello Luca Daffrè. Photo Credits: Ufficio stampa Mediaset, Kikapress Music: Korben