Just Dance 2023, la coreografia di Giulia Stabile per 'Farfalle' di Sangiovanni: «Mi rappresenta»

Dal 22 novembre arriva Just Dance 2023 Edition e, per i fan italiani, c'è un'incredibile novità. L'edizione segna infatti il ritorno di una hit italiana, Farfalle di Sangiovanni. E la ballerina Giulia Stabile è protagonista di una coreografia creata da lei, nel suo videogame preferito, sulle note di un brano di successo a lei dedicato. Da gennaio 2023 su JustDance+, la coreografia di Farfalle potrà essere inoltre ballata anche dai just dancer di tutto il mondo. «Conosco Just Dance sin da bambina. - dice Giulia - Ho un’immagine di me, di quando ho avuto la varicella con la febbre a 39. Giocavo sempre con Just Dance per non smettere di ballare, da qualche parte ci sono anche i video. Aver realizzato una coreografia per Just Dance quindi mi emoziona. Ogni anno, a Natale, ci giocavo. Ora immagino una ragazzina che ci gioca sempre e, all'improvviso, mi vede comparire sul televisore. Fa effetto». Crediti: GdG

