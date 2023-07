Kate furiosa con William: il momento imbarazzante che svela un lato inaspettato della principessa

Durante un importante evento reale a Varsavia nel 2017, Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge, avrebbe lasciato trapelare la sua emotività, apparendo "furiosa" nei confronti del Principe William, secondo quanto affermato da un'esperta di linguaggio del corpo, Judi James. Di solito, la coppia è nota per essere a proprio agio e sorridente durante le cerimonie pubbliche. Kate ha spesso ricevuto elogi per la sua capacità di apparire sempre con un sorriso sul volto. Tuttavia, durante questa particolare occasione, sarebbe stata colta di sorpresa e non sarebbe riuscita a nascondere le sue emozioni negative nei confronti di William. Secondo l'esperta, durante questa visita sembrava visibilmente infelice, lanciando sguardi al marito e mostrando segni di tensione emotiva. In generale, Kate è nota per essere un'esperta nel mascherare le sue emozioni, ma quella particolare occasione a Varsavia ha dimostrato un lato diverso della Duchessa. Foto: Kikapress Music: Korben