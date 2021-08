L'appello di Papa Francesco: «Vaccinarsi è un atto d'amore»

(Agenzia Vista) Vaticano, 18 agosto 2021 "Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri. Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore". Lo ha detto Papa Francesco in un videomessaggio per le popolazioni dell'America Latina. Courtesy Vatican News Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it