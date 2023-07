L'estate a Cinecittà World con i nuovi scivoli Vortex e Boomerang

Inaugurati nell'area Aqua World del parco divertimenti di Roma

Roma, 11 lug. (askanews) - Festa grande a Cinecittà World per la presentazione di due nuove attrazioni acquatiche: Vortex e Boomerang, scivoli di ultima generazione, che fanno crescere Aqua World, l'area acquatica del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma.

"Abbiamo presentato due spettacolari scivoli di ultima generazione, da godersi in compagnia a bordo di gommoni biposto, che regalano sensazioni uniche - spiega Stefano Cigarini, ad di Cinecittà World - Vortex ci porta in un tubo ricco di effetti speciali e ad oscillare dentro grandi coni sospesi, mentre Boomerang ci fa vivere un tuffo nel vuoto prima in avanti e poi all'indietro".