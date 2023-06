La Champions è del Manchester City: Inter sconfitta

Sfuma in finale il sogno della Champions League per l'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati sconfitti 1-0 a Istanbul dal Manchester City. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, giocato in maniera ordinata dalla formazione italiana, è stato decisivo il gol al 67esimo di Rodri con un destro al volo da centro area. Poi l'assalto dell'Inter con due occasioni clamorose tra cui la traversa colpita di testa da Dimarco. Ma non è bastato: campione d'Europa è il team inglese, che vince la prima Champions della sua storia.