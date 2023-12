La città più bella al mondo, ecco chi occupa il primo posto

Per gli italiani è senza dubbio Roma la città più bella del mondo, ma secondo una classifica redatta da Resonance Consultancy, un'azienda canadese leader nel settore del turismo non è così. Infatti, ecco quali sono le città più vivibili nel 2024 secondo il report annuale. La città più bella del mondo secondo il report annuale di Resonance Consultancy è Londra. Nonostante la Brexit ha raggiunto importanti risultati e un grande successo soprattutto legato al fatto che il livello di istruzione della popolazione sia molto elevato. La cultura inglese, infatti, diventa un'icona mondiale sempre in continua evoluzione. Parigi e New York seguono Londra. Infatti, la capitale francese raggiunge il secondo posto e la grande mela il terzo. Poi ancora, in quarta posizione ritroviamo Tokyo e in quinta Singapore. Ognuna delle città citate offre tante possibilità e attività di ogni genere ed è per tale motivo che sono le più apprezzate e vivibili. Per quanto riguarda la classifica italiana, al primo posto ritroviamo Roma, al secondo Milano e al terzo Napoli. La città eterna è considerata da tutti un museo a cielo aperto, amata per i suoi tanti monumenti antichi e le viuzze che hanno molto da raccontare. La Capitale unisce tradizione, cultura e storia in un unica atmosfera rendendo magico il suo modo di essere. Non solo, sono presenti negozi e ristoranti, locali dove poter assaporare l'arte culinaria romana che fa invidia a tutto il mondo. Non è un caso che nella classifica mondiale ha raggiunto l'undicesimo posto. A seguire, Milano la città della moda ma anche il cuore finanziario dell'Italia nota in tutto il mondo. Infine, al terzo posto vi è Napoli considerata lo scrigno di tesori urbani. Il motivo è semplice e riconducibile al fatto che raccoglie 3.000 anni di storia. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN