La danza delle vestali al Circo Massimo per la celebrazione del Natale di Roma

EMBED

(Agenzia Vista) 22 aprile 2023 In apertura del torneo dei gladiatori, la danza delle vestali anima il Circo Massimo, a Roma, in occasione degli eventi per celebrare il 2776° anniversario dalla fondazione della città. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev