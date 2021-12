La regina delle feste di Natale resta sempre lei: Mariah Carey è la più ascoltata in streaming

Passano gli anni ma in tempi di feste di fine anno, la regina delle playlist musicali resta lei: Mariah Carey. La sua hit ‘All I Want For Christmas Is You’ è il brano più ascoltato in Italia e nel mondo secondo le rilevazioni di Spotify. La piattaforma ha comunicato i primi dati circa gli ascolti a tema natalizio nel periodo dal 1° novembre al 9 dicembre 2021. E anche quest’anno, dunque, la Carey s’impone con oltre otto milioni di ascolti a livello globale superando così il miliardo di stream. Al secondo posto, quindi, gli Wham! con ‘Last Christmas’ mentre Michael Bublé complete il podio con ‘It’s Beginning to look a Lot Like Christmas’. Foto Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

