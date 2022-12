La Top5 dei film più popolari su TikTok nel 2022: come la community ha influenzato il botteghino

Il rapporto tra sale cinematografiche e web è sempre più stretto, con molti successi al botteghino favoriti dalla rete. A confermare questo fruttuoso legame sono i dati di Mambo, prima community di content creator in Italia. I dati parlano chiaro: il 31% degli utenti dichiara di aver acquistato un biglietto per il cinema dopo aver visto un contenuto sulla piattaforma. Feed e hashtag su TikTok, quindi, riescono a raccontare le novità del grande schermo ma anche a influenzare il box office. I dubbi stanno a zero: ‘Avatar: La Via dell’Acqua’ è il film che più di ogni altro ha segnato Natale 2022 nelle sale e sulla piattaforma. Per ‘Avatar 2’ la sovrapposizione tra botteghino e popolarità online è totale. Ecco la Top5 dei trend cinematografici più popolari su TikTok nel 2022, guidata dal film ‘Thor: Love and Thunder’. Locandine film da Uffici Stampa – Foto Ufficio Stampa TikTok – Kikapress – Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

