La tutela degli animali è presente nei programmi elettorali?

Secondo l'analisi dei programmi elettorali realizzata dalle 13 associazioni animaliste firmatarie dell'appello #ancheglianimalivotano, il tema è ancora poco presente. Si riscontra una minima sensibilità da parte di alcuni partiti, in altri è drammaticamente assente. Ma ci sono tre punti unificanti in diversi schieramenti, ecco quali.

