Lagarde: «Vaccini hanno limitato impatto della nuova ondata Covid su economia»

(Agenzia Vista) Francoforte, 17 dicembre 2021 "La crescita è moderata, ma prevediamo che l'attività riprenderà fortemente nel corso del prossimo anno. L'ultima ondata di pandemia e la variante Omicron hanno spinto alcuni paesi a reintrodurre restrizioni più severe. I prezzi dell'energia sono aumentati notevolmente. E in alcuni settori mancano materiali, attrezzature e manodopera. Questi fattori stanno limitando l'attività economica e sono un vento contrario per le prospettive a breve termine. Tuttavia, sebbene la crisi della salute pubblica sia ancora in corso, molte persone sono state vaccinate e le campagne di richiamo sono state accelerate. Nel complesso, la società è migliorata nel far fronte alle ondate di pandemia e ai conseguenti vincoli. Questo ha ridotto l'impatto della pandemia sull'economia", così la presidente della Bce Lagarde. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it