«Le forme dell’amore», un viaggio artistico di Manuela Belfiore (Neaphoto Sergio Siano)

EMBED

Napoli, 14 febbraio 2024 "Le forme dell’amore" Un Viaggio Artistico di Manuela Belfiore. La mostra di Manuela Belfiore è un'immersione profonda nel concetto dell'amore, un sentimento che, pur essendo universalmente riconosciuto, sfugge spesso a una definizione precisa. L'artista, attraverso le sue opere, esplora l'amore in tutte le sue sfaccettature, dall'incontro alla passione, dall'innamoramento all'abbandono. Le sculture, caratterizzate da forme geometriche semplici e chiare, riflettono la forza e la fragilità dell'esperienza umana: un viaggio emotivo e introspettivo. Un punto focale dell'esposizione è il ciclo di opere "Ni una Menos", ispirato al triste destino della poetessa e attivista messicana Susana Chávez. Queste opere rappresentano non solo la fragilità emotiva femminile, ma anche un grido di riscatto contro la violenza e l'amore tossico, offrendo un messaggio di speranza e solidarietà. La mostra personale di Manuela Belfiore, "Le forme dell’amore", a cura di Giuseppina Iacovelli, sarà in esposizione fino al 9 marzo all’hotel "The Britannique Naples, Curio Collection" Corso Vittorio Emanuele 133, Napoli.