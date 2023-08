«Le lacrime di San Lorenzo», sai perché le stelle cadenti si chiamano così? Il motivo inaspettato

Ogni anno il 10 agosto viene festeggiata la notte di San Lorenzo, ricorrenza in cui le persone si riuniscono sotto un cielo pieno di stelle, qualora ci fossero, per esprimere i propri desideri. Bambini, ragazzi, adulti, ognuno ha qualcosa da chiedere per il futuro ma perché proprio durante questa notte e cosa rappresentano le stelle cadenti? Fin dall'antichità si credeva che il destino degli uomini fosse scritto nelle stelle. Per questo le osservavano fin dalla nascita di una persona. Quando queste, però, diventano cadenti, significa che il futuro non è più scritto e quindi il diretto interessato avrà un destino diverso rispetto a prima. Durante il cristianesimo, invece, la leggenda narrava che le stelle cadenti fossero le lacrime del martire San Lorenzo, bruciato vivo sulla graticola. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN