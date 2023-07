Leo Messi presentato all'Inter Miami, giocherà in Usa fino al 2025

Per lui pronta la maglia numero 10, in campo dal 21 luglio

Miami, 17 lug. (askanews) - L'attaccante argentino Lionel Messi dopo aver firmato per l'Inter Miami, squadra americana della MLS con un contratto fino al 2025 è stato ufficialmente presentato e gli è stata consegnata la maglia numero 10. Il sette volte vincitore del Pallone d'Oro, 36 anni, ha lasciato i campioni di Francia del Paris St-Germain alla fine della stagione 2022-23.

"Sono molto entusiasta di iniziare questo prossimo passo nella mia carriera con l'Inter Miami e negli Stati Uniti", ha detto Messi, che ha guidato il suo paese vincendo la Coppa del Mondo in Qatar lo scorso anno.

Il co-proprietario dell'Inter Miami David Beckham ha detto che la firma costituisce un "sogno che si avvera".

Messi, che non ha mai giocato per un club al di fuori dell'Europa, ha aggiunto: "Questa è un'opportunità fantastica e insieme continueremo a costruire questo bellissimo progetto. "L'idea è di lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e sono molto ansioso di iniziare ad aiutare qui nella mia nuova casa".

Messi sarà già disponibile per giocare per il Miami contro il Cruz Azul, squadra della LIGA MX, il 21 luglio nella partita di apertura della Leagues Cup.

"Siamo felicissimi che il più grande giocatore del mondo abbia scelto Inter Miami e Major League Soccer, e la sua decisione è una testimonianza dello slancio e dell'energia dietro il nostro campionato e il nostro sport in Nord America", ha dichiarato il commissario MLS Don Garber.

Messi ha vinto l'ultimo dei suoi sette Palloni d'Oro come miglior giocatore del mondo nel 2021 e potrebbe vincerlo di nuovo entro la fine dell'anno dopo aver portato l'Argentina al successo in Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Ha segnato 32 gol in 75 partite con il PSG e ha chiuso la scorsa stagione con 16 gol e 16 assist in Ligue 1. Messi si è unito alla squadra francese nel 2021 dopo aver trascorso 21 anni con il Barcellona.

Messi è il capocannoniere del Barça con 672 gol e ha vinto 10 titoli della Liga, quattro Champions League e sette Coppe di Spagna.