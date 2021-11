(LaPresse) "Dice siete soltanto il 2%, il 98% non sa cosa si perde. Il 98% non sa che entusiasmo si può avere, gioia, emozione, bellezza in questo impegno". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nel suo intervento alla Leopolda. "Penso che nel 2022 si andrà a votare - ha detto Renzi - penso che sarebbe un errore e la priorità dovrebbe essere lavorare sul Pnrr". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE