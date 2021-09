(Agenzia Vista) Bologna, 01 settembre 2021 "Votare contro il green pass, in una giornata in cui le forze dell'ordine hanno garantito il funzionamento dei trasporti è inaccettabile. Non è propaganda. E' incompatibile stare al Governo e votare contro il green pass", così Enrico Letta alla Festa dell'Unità di Bologna. / Facebook Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it