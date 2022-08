Letta: Parlamento dovrebbe vergognarsi di aver negato cittadinanza a tanti ragazzi

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2022 "Questa legislatura purtroppo è stata vergognosa sui diritti. Parlamento si dovrebbe vergognare di non aver concesso cittadinanza a tanti", le parole di Enrico Letta nel corso del suo intervento per la presentazione del simbolo del Pd per le elezioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev