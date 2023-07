Ligabue, a settembre «Dedicato a noi»

Luciano Ligabue annuncia l'uscita del nuovo album, 'Dedicato a noi', disponibile dal 22 settembre, anticipato dal singolo 'Riderai'. E lo fa alla vigilia di uno dei due speciali concerti estivi, in programma stasera allo stadio di San Siro a Milano. L'altro appuntamento con il rocker di Correggio è quello del 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ma il Liga dal 9 ottobre sarà di nuovo sul palco in tutta Italia con un fitto tour che dopo il debutto all'Arena di Verona toccherà i principali palazzetti della Penisola, per chiudersi il primo dicembre a Messina, data appena aggiunta.