M5S, Renzi: «Distruggono l'unica speranza dell'Italia, chi a voto con loro andrà senza noi»

(LaPresse) "Dico una cosa semplice al M5S. State provando a distruggere l'unica speranza dell'Italia, ma noi faremo di tutto per dire con forza che chi alle elezioni andrà col M5S andrà senza di noi. E' inaccettabile che il M5S ci veda al suo fianco". Così Matteo Renzi, alla assemblea di Iv che parlando ancora del Cinque Stelle ha detto che "hanno aperto una crisi, come inaguaribili adolescenti e mi scusocon gli adolescenti, senza avere consapevolezza di cosa stava accadendo. A chi paragona la crisi del 2021 con questa dico che noi avevamo un'idea, volevamo Draghi al posto di Conte. Ci sono tre persone - Elena, Ivan e Teresa - che si sono dimesse, non hanno fatto finta, non si leva la fiducia in modo vigliacco per poi rimanere lì come hanno fatto i Cinque Stelle", ha detto Renzi.