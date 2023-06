La cantante sta meglio dopo alcuni giorni in terapia intensiva

New York, 28 giu. (askanews) - L'inossidabile Madonna costretta a fermarsi, a 64 anni la regina del pop ha deciso di posticipare l'inizio del suo tour mondiale a causa di problemi di salute.

L'annuncio è arrivato dal suo agente Guy Harley Oseary. "Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una seria infezione batterica che l'ha portata ad un ricovero per alcuni giorni in terapia intensiva", ha spiegato il manager in un comunicato.

"La sua salute sta migliorando, anche se è ancora sotto cure

mediche. È attesa una ripresa completa. In questo momento abbiamo bisogno di mettere in pausa tutti gli impegni, incluso il tour".

Il "The celebration tour" sarebbe dovuto partire il 15 luglio da Vancouver. Decine le date previste in tutto il mondo compresa l'Italia, il 23 e 25 novembre al Forum di Milano.

Inviati del 29/06/23 10:54 -- Audio - Madonna posticipa il tour mondiale per una infezione batterica

00:00:00:00 20230629_video_10540611 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00