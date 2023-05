Maltempo a Cesena, una donna e il suo cane salvati dal Soccorso alpino

(LaPresse) Tra le strade allagate di Cesena non si fermano le operazioni di salvataggio. Il personale del Soccorso alpino è intervenuto con dei gommoni per aiutare una donna e il suo cane. Il maltempo ha colpito anche il Ravennate, il Bolgnese e la provincia di Forlì-Cesena. Sono almeno nove le vittime registrate finora mentre sono circa 10mila le persone che sono state costrette ad evacuare. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE