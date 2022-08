Maltempo, danni ingenti a Monteforte Irpino dopo l'alluvione. I residenti: «Siamo vivi per miracolo»

(LaPresse) All'indomani dei forti temporali che hanno attraversato la Campania sono ingenti i danni nel Comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. L'alluvione ha creato un fiume di fango e detriti che ha attraversato il centro del piccolo Comune avellinese allagando le abitazioni. "Siamo vivi per miracolo" racconta una donna del posto. "Quando il fango ha rotto gli infissi sono riuscita ad aprire le porte per evitare che la casa si riempisse, ma comunque il fango ha raggiunto i 70 centimetri. Era già successo nel 2020 e quella volta non ricevemmo nemmeno un euro di risarcimento. Questa volta sono pronta ad incatenarmi sotto casa del sindaco". In queste ore il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha richiesto lo stato di emergenza per tutta la Regione.