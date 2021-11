(Agenzia Vista) Napoli, 17 novembre 2021 Sul lockdown per i non vaccinati "non è un argomento di mia competenza, ma l'Italia con la responsabilità dei cittadini è riuscita ad allentare la quarta ondata. Non riesco a immaginare un Natale con più restrizioni. Ma per fare questo serve responsabilità. Servono vaccinazioni e rispetto delle regole", così il sindaco di Napoli Manfredi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it