(LaPresse) - "Napoli è una città troppo importante per abbandonarla al suo destino, è un anello fondamentale per fare ripartire l'italia".Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine dell'incontro con il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che si è tenuto a Palazzo San Giacomo nel capoluogo campano.