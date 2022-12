Manovra, De Luca: "Giudizio negativo su sanità e trasporti"

(LaPresse) "Un riconoscimento positivo per il fatto che si mantengono i conti in ordine, cioè non si fanno debiti a decine di miliardi, perché questo avrebbe messo in discussione i risparmi degli italiani e avrebbe creato situazioni difficili da sostenere. Un giudizio pesantemente negativo per quanto riguarda i grandi servizi di civiltà: sanità e trasporto". Lo ha dichiarato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, commentando la Manovra approvata anche dal Senato. "Particolarmente e drammaticamente negativo per quanto riguarda la sanità. Ma come si fa a non capire che stiamo riducendo gli stanziamenti in una sanità in cui si rischia di dover chiudere i pronto soccorsi, anche quelli dei grandi ospedali, perché non c'è il personale, e nessuno si sta preoccupando di avere nuovi medici e di utilizzare da subito i giovani medici laureati che fanno i corsi di specializzazione. Nessuno dice una parola. È evidente che c'è un'altra idea di sanità che sta camminando in Italia", ha concluso De Luca.